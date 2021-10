Gevaccineerde reizigers vanaf 8 november welkom in VS

De reizigers moeten voor vertrek met het vliegtuig een vaccinatiebewijs laten zien en ook een recente testuitslag die aantoont dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.

De Amerikanen voerden aan het begin van de pandemie een streng inreisbeleid in, waardoor het momenteel vrijwel onmogelijk is om naar het land af te reizen zonder Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning. Ze kondigden in september al aan dat gevaccineerden uit een groot deel van Europa „begin november” weer naar de VS zouden kunnen komen.