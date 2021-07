Bloemen en kaarsjes op plek aanslag: ’Voor Peter - overleef’

De plaats delict waar de aanslag op de misdaadverslaggever plaatsvond werd dinsdagavond laat weer vrijgegeven nadat de politie uren onderzoek had gedaan. In de nacht werden de eerste bloemen neergelegd. Op de grond liggen een paar losse rozen en in een vaasje zit een klein rood-wit boeketje. Ook branden er enkele kaarsjes.

Woensdagochtend komt Cees, die een paar straten verderop werkt, een bos bloemen neerleggen. ,,Ik leg bloemen omdat ik dat zo voel. Voor de zaak waar Peter voor staat. Hij is een man van principes. En wat hij doet is essentieel voor de maatschappij. Ik hoop dat hij dat nog lang kan doen. Ik las vanmorgen dat hij leeft, dus er is hoop.”

Verder is er woensdagochtend niets te zien van de schietpartij waardoor De Vries zwaargewond raakte.

Van dichtbij neergeschoten

Dinsdagavond liep De Vries na de uitzending van RTL Boulevard naar de garage waar zijn auto geparkeerd stond. Op de Lange Leidsedwarsstraat werd hij volgens getuigen van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Omstanders gingen op De Vries af, die roerloos op de grond bleef liggen. Ze hielden zijn hand vast terwijl de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens ooggetuigen werden meerdere schoten gelost.

De Vries is in een Amsterdams ziekenhuis opgenomen, waar hij vecht voor zijn leven, zo maakte de Amsterdamse burgemeester Halsema dinsdagavond bekend op een persconferentie. De politie wist na een klopjacht twee verdachten aan te houden in een auto op de A4. In Amsterdam-Oost werd een derde verdachte opgepakt.