Bloemen, kaarsjes en tranen op plek aanslag: ’Voor Peter - overleef’

De plaats delict waar de aanslag op de misdaadverslaggever plaatsvond werd dinsdagavond laat weer vrijgegeven nadat de politie uren onderzoek had gedaan. In de nacht werden de eerste bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken en woensdagochtend komen meerdere mensen om datzelfde te doen. Verder is er niets te zien van de schietpartij waardoor De Vries zwaargewond raakte.

’Voor Peter - Overleef’, staat te lezen bij een boeket. Ⓒ ANP

De veertiger Cees, die een paar straten verderop werkt, komt voor zijn werk snel bloemen leggen. ,,Ik leg bloemen omdat ik dat zo voel. Voor de zaak waar Peter voor staat. Hij is een man van principes. En wat hij doet is essentieel voor de maatschappij. Ik hoop dat hij dat nog lang kan doen.”

Cees werkt twee straten verderop en komt een bos bloemen brengen. Ⓒ De Telegraaf

’Ik hoop dat hij het redt’

Een buurman die koffie zit te drinken voor zijn deur, heeft de hele nacht geen oog dicht gedaan. ,,Ik kom uit Roemenië en ben hier naartoe verhuisd omdat ik dacht dat het veilig was.”

Hij hoorde de schoten. ,,Ik ken de man niet maar ik kreeg zelf allemaal filmpjes doorgestuurd en al snel had ik door dat het niet zomaar iemand is hier in Nederland. Hij doet goed werk, snap ik. Hij helpt de onderdrukten. Dat is mooi. Ik hoop dat hij het redt.”

Een passant steekt een kaarsje aan Ⓒ De Telegraaf

’Ik ben fan van Peter’

Lina kan haar tranen niet bedwingen. Zij was dinsdagavond met haar oppaskindje toen ze de schoten hoorde. Ze stond er bijna met haar neus bovenop en dat doet haar ontzettend veel verdriet. ,,Vooral voor Peter hoor. Hij betekent echt veel voor me, ik ben een ongelofelijke fan van hem. Omdat hij het altijd opneemt voor de mindere. Niet alleen slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld als het over culturen ging. Hij sprak zich uit tegen racisme en discriminatie. Ik hoop zo verschrikkelijk dat hij het overleeft.”

De Amsterdamse Sylvia staat ook met tranen in haar ogen. ,,In mijn stad. Dit doe je gewoon niet. Ik ben echt boos.” Ze legt rode rozen neer en een papier met de boodschap ‘Peter fight’. ,,Dit voelt net als met Eberhard van der Laan. Zo erg. Ik kon er niet van slapen.”

Ondertussen gaat het leven ook gewoon door. Drie panden verderop wordt er verbouwd. Opdrachten worden uitgewisseld. ,,Let even op dat je met je auto deze kant niet op kan. Het is druk. En neem even een schaar mee”, klinkt het uit het open raam.

Sylvia legt bloemen neer en steekt een kaarsje aan. Ⓒ Michel van Bergen

Van dichtbij neergeschoten

Dinsdagavond liep De Vries na de uitzending van RTL Boulevard naar de garage waar zijn auto geparkeerd stond. Op de Lange Leidsedwarsstraat werd hij volgens getuigen van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Omstanders gingen op De Vries af, die roerloos op de grond bleef liggen. Ze hielden zijn hand vast terwijl de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens ooggetuigen werden meerdere schoten gelost.

De Vries is in een Amsterdams ziekenhuis opgenomen, waar hij vecht voor zijn leven, zo maakte de Amsterdamse burgemeester Halsema dinsdagavond bekend op een persconferentie. De politie wist na een klopjacht twee verdachten aan te houden in een auto op de A4. In Amsterdam-Oost werd een derde verdachte opgepakt.

Ⓒ HH / ANP