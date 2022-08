Esther en Frank herenigen poes met eigenaar in Engels dorp: ’Het was net een filmopname’

Premium

Alles moet wijken voor ’wensnatuur’

In het Kamerdebat van dinsdag sprak Caroline van der Plas over de term ’wensnatuur’. Dat is natuur die nu nog niet bestaat maar gewenst is door de elites. Caroline noemde een specifiek gebied bij de Veluwe dat nu een bos is. Maar dat bos moet wijken voor ’wensnatuur’.