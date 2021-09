Leguaan van anderhalve meter korte tijd vermist geweest in Amsterdam

Beeld ter illustratie, niet de leguaan uit het verhaal. Ⓒ EPA

Amsterdam - In de omgeving van het Sape Kuiperplantsoen in Amsterdam is dinsdagavond een ’leguaan van anderhalve meter met een groene baard’ korte tijd vermist geweest.