Meer dan 30 gewonden na ongeluk met achtbaan in Legoland Duitsland

Alle beschikbare reddingskrachten van het park werden ingezet. De meeste gewonden hadden onder meer blauwe plekken en schaafwonden. Een achtbaantrein van de attractie Vuurdraak zou sterk hebben afgeremd, een ander treintje knalde er van achteren tegenaan. De treintjes rijden met een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur over de baan.

Legoland in Günzburg is een van de pretparken die zijn gebaseerd op de bouwstenen van de Deense onderneming Lego. Het is het enige Legoland in de Bondsrepubliek. Er zijn wereldwijd tien van deze pretparken: drie in Europa, drie in de Verenigde Staten en vier in Azië.