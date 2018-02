Wanhopige moeder van slachtoffer bloedbad Florida schreeuwt: ’Trump, doe iets!’

De 14-jarige Alyssa werd woensdag, met nog zestien andere scholieren, doodgeschoten door de 19-jarige Nikolas Cruz. De getroebleerde jongen uit Florida, die sympathiseerde met blanke racisten, kon zonder probleem een AR-15 kopen en richtte er een bloedbad mee aan op de Marjory Stoneman High School in Parkland.

Door het bloedbad is de discussie over het wapenbeleid in Amerika weer opgelaaid. De moeder van Alyssa spreekt president Donald Trump in een interview rechtstreeks toe.

„De schutter - een gestoorde gast - loopt gewoon naar binnen, slaat een raam in van de deur waarachter mijn kind zit, en begint te schieten. Hij schiet mijn dochter neer! En vermoordt haar. President Trump, u vraagt: ’Wat kan ik doen?’. U kunt ervoor zorgen dat de wapens niet in de handen van deze kinderen terechtkomen! Zet metaaldetectoren bij de ingang van alle scholen. Wat kunt u doen? U kunt heel veel doen. Dit is zo oneerlijk!”

Tranen bij de CNN-presentatrice. Ⓒ Screenshot CNN

Bekijk hier de video van de emotionele moeder Lori en de emotionele reactie van de verslaggever, die duidelijk geraakt wordt door de boodschap.

Intussen komt er steeds meer naar buiten over het leven van schutter Nikolas Cruz. Hij werd op jonge leeftijd samen met zijn broertje door een gezin in Long Island (New York) geadopteerd. Zijn adoptie-ouders, die met hem naar Florida verhuisden, zouden inmiddels zijn overleden en hij zou met tegenzin bij een vriend van de familie wonen.