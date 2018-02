Boete voor doden oeroude krokodil

Ter verdediging gaf de boer aan dat de krokodil al een paar van zijn koeien had verorberd. Deze krokodil was vermoedelijk al honderd jaar oud: de exacte leeftijd is niet meer vast te stellen.

In Australië zijn krokodillen een beschermde diersoort. Zonder vergunning mogen ze niet gedood, behalve bij onmiddellijk gevaar.