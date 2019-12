Richard Groenendijk vrijwilliger bij Songfestival: ’Al moet ik patat bakken’

Richard Groenendijk (l.) tijdens de onthulling van de Songfestivaltegel voor Ahoy. Ⓒ ANP

Rotterdam - Om het Euro Songfestival in Rotterdam volgend jaar mei in goede banen te leiden is de Maasstad op zoek naar zeker duizend vrijwilligers. In Ahoy, de plek waar het muziekfestijn plaatsvindt, lanceerden de gemeente samen met Eventmakers het vrijwilligersplatform met de slogan ’Open up to each other’.