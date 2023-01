Student criminologie vast voor vier brute moorden: ’Hij had bijzondere interesse in seriemoordenaars’

Dispuutgenoten Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21) en Xana Kernodle, (20) werden in hun slaap overvallen en doorgestoken. Weken later werd de 28-jarige Bryan Kohberger opgepakt als verdachte. Ethan Chapin, de 20-jarige vriend van één van de jonge vrouwen, kwam ook bij steekgeweld in een studentenhuis op 13 november om het leven. De slachtoffers werden in de ochtend gevonden door huisgenoten die op een andere verdieping sliepen en niets gehoord hadden. Forensisch experts stelden vast dat de slachtoffers zich verweerd hadden. Er zou een lang mes zijn gebruikt.

Pas zeven weken later werd Kohberger opgepakt als verdachte. Onder meer telefoongegevens wezen in zijn richting. Uit de data zou zijn gebleken dat de verdachte nauwkeurig volgde waar de jonge vrouwen zich bevonden. Kohberger werd uiteindelijk opgepakt in zijn ouderlijk huis in zijn geboortestaat Pennsylvania. Op de plaats delict liet hij geen sporen achter, ook het steekwapen is nog niet gevonden.

Na de viervoudige moord bleef Kohberger naar de les gaan. Volgens een medestudent nam hij vaak tegendraadse standpunten in en kreeg hij meermaals ruzie met leeftijdsgenoten. Hij was ook onderwijsassistent. Volgens Hayden Stinchfield, een van de studenten, keek Kohberger vaak naar beneden wanneer hij de klas toesprak, waardoor de twintiger de indruk wekte dat hij zich niet op zijn gemak voelde.

’Sociaal onhandig’

Studiegenoten omschrijven Kohberger als een slimme jongen, maar hij was ’sociaal onhandig’. Online schreef hij onderzoek te doen naar wat mensen voelen als ze een criminele daad begaan. Ook werd hij opgemerkt in een bar, waar hij vrouwen lastigviel die niet op zijn avanches ingingen. Dat leverde hem een aantekening op in het computersysteem van de bar. „Na twee of drie biertjes werd hij lastig en beledigde meerdere keren personeelsleden. Toen we hem daarop aanspraken, deed hij of zijn neus bloedde”, aldus de uitbater.

Kohberger, die aan het eind van zijn tienjaren te kampen zou hebben gehad met een heroïneverslaving, viel ook op de universiteit vrouwen lastig. Jarenlang kampte de jongeman met overgewicht, maar in latere jaren viel hij flink af. Volgens klasgenoten veranderde dat zijn gedrag en oogde hij zelfverzekerder. „Hij veranderde van iemand die zelf vaak gepest werd in de agressor”, aldus een bekende in Amerikaanse media.

Na zijn studie psychologie, besloot Kohberger zich te verdiepen in strafrecht aan de universiteit van DeSales in Center Valley, Pennsylvania. Hij volgde les bij forensisch psycholoog Katherine Ramsland, auteur van de boeken The mind of a murderer en How to catch a killer.

Volgens klasgenote Brittany Slaven was Kohberger „een rustige jongeman die graag alleen werkte.” Ze herinnert zich een voorval in een van de lessen van Ramsland waarbij aan studenten werd gevraagd om naar foto’s van een plaats delict te kijken en uit te zoeken wat er was gebeurd, en dat Kohberger toen snel met ideeën op de proppen kwam. „Hij leek een bijzondere interesse te tonen in de plaats delict en seriemoordenaars”, zegt Slaven, „maar destijds dacht ik dat hij gewoon een nieuwsgierige student was.” In juni 2022 behaalde hij er een masterdiploma, waarna hij criminologie ging studeren aan Washington State University, een campus amper 16 kilometer van de universiteit van Idaho.

Over zijn motief tasten speurders nog in het duister. „Ons werk zit er nog niet op”, verklaarde politiechef Fry vorige week tijdens een persconferentie. „Dit is nog maar het begin van ons onderzoek.”