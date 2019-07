Marsleider Vierdaagse even ’koning van Nijmegen’

Marsleider Henny Sackers in kostuum. Ⓒ Rias Immink

NIJMEGEN - Na zijn debuut van vorig jaar staat Henny Sackers (63) voor zijn tweede optreden als marsleider van de Vierdaagse. Wijzer dan bij zijn vuurdoop en dat zit ‘m soms in kleine dingen. Zo is het grijze ‘dienstkostuum’ ingeruild voor een strak blauw exemplaar met Italiaanse snit: “Dat doet het beter op beeld, zo werd me ingefluisterd.”