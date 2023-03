Vuurwapengevaarlijke Fouad El M. (32) gezocht na wildwestpraktijken in Roosendaal

De politie Zeeland-West-Brabant maakte woensdag bekend op zoek te zijn naar een 32-jarige man uit Breda, die oorspronkelijk afkomstig is uit Roosendaal. De man is een bekende van de politie. Volgens opsporingsbronnen staat El M. te boek als vuurwapengevaarlijk en heeft hij een fors strafblad voor wapenbezit, overtreding van de Opiumwet, diefstal en voor geweldszaken.

Vorige week vrijdagmiddag ging het op de Philipslaan in Roosendaal helemaal mis, blijkt uit videobeelden. Op klaarlichte dag stoppen een paar auto’s in de straat, een groepje mannen hebben ruzie met elkaar. Er wordt wat over en weer getrokken, geschreeuwd en gegild. Totdat een van de mannen, die een petje draagt, een wapen pakt en schiet. Er klinken zeker drie schoten. Een jonge man wordt meerdere keren geraakt in zijn zij, maar raakt niet levensgevaarlijk gewond.

Vluchtauto

Een ander pakt vervolgens een lange staaf en slaat daarmee om zich heen. Vervolgens gaat de schutter ervandoor in een donkere Audi A6. Andere betrokkenen vertrekken in een tweede auto. De politie die snel ter plekke was, maakte meteen jacht op de daders. Er werd nog een helikopter ingezet, maar dat had geen resultaat. De Audi werd teruggevonden op de Zeggeveld aan de rand van Roosendaal, maar van de bestuurder was geen spoor te bekennen.

Vrijdag deed de politie in een inval in een woning in het Brabantse Sint Willibrord waar de schutter mogelijk verbleef. Het arrestatieteam vond hem daar echter niet. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de verblijfplaats van El M. Wat de achtergrond van de schietpartij is, is nog onduidelijk. Dinsdagavond organiseerde de politie een buurtbijeenkomst waar geschrokken buurtbewoners hun verhaal kwijt konden en met de politie konden praten.

