Man neergestoken tijdens uitlaten hond in Heukelom

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in zijn borst en been zijn gestoken in de omgeving van Sparrendreef. Het is onduidelijk hoe het met de man gaat. De verdachte heeft de benen genomen.

Voorbijgangers lieten aan Brabants Dagblad weten dat de hond van de man in de clinch zou hebben gelegen met een andere hond. Vervolgens werd de man meerdere keren gestoken.

Politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.