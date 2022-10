Vrijwilligers terug naar huis na vergeefse zoekactie Terschelling

SAR was met 23 mensen aanwezig op Terschelling. Ze reden langs de stranden met quads en zetten twee drones in. Ook liepen mensen langs de kust om te zoeken naar de lichamen van de vermisten. De kustwacht liet eerder weten dat de kans erg klein is dat zij nog in leven zijn.

Het team keert zondag niet terug, omdat er geen plek meer is op de boot voor de mensen en het materieel van SAR, aldus de woordvoerster.

De Landelijke Eenheid van de politie is nog wel op het eiland. Er is onder meer sonarapparatuur ingezet om te zoeken naar het nog vermiste 12-jarige kind en een volwassen man. Vermoedelijk wordt de zoektocht gestaakt zodra de schemering valt, laat een woordvoerder weten. „We zoeken voornamelijk op zicht, en dat wordt lastig als het donker is.”

Bij het bootongeluk op Terschelling zijn een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden om het leven gekomen, meldt de politie. De families zijn op de hoogte gesteld. „Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden”, aldus de politie.

Bekijk ook: Zoektocht naar vermisten aanvaring bij Terschelling gestopt

De kapiteins van de twee schepen van het bootongeluk bij Terschelling zijn vrijdag na verhoor heengezonden door de politie, meldt de Landelijke Eenheid. Ook de stuurman van de snelboot is verhoord en vrijgelaten. Niemand heeft vastgezeten, aldus de politie.

Tekst gaat verder onder de tweet

De drie zijn nog wel verdachten in het onderzoek naar het ongeluk, waarbij een snelboot en een watertaxi vrijdag vroeg in de ochtend op elkaar botsten. De aanvaring vond nabij het Schuitengat bij Terschelling plaats tussen de snelboot Tiger van rederij Doeksen en watertaxi Stormloper. De Stormloper, een kleine watertaxi, had zeven mensen aan boord. De watertaxi is gezonken. De Tiger, met 21 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, maakte water, maar kon Harlingen veilig bereiken.

„We vragen de beroeps- en pleziervaart goed uit te kijken naar de vermisten. Door de stroming, het getij en de wind is er geen afgebakend zoekgebied dus we hopen, met name voor de achterblijvers, dat de vermisten snel gevonden worden”, aldus een zegsman van de politie. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets te zeggen.