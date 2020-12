Griekenland versoepelt coronamaatregelen rond kerst

Het aantal coronabesmettingen ligt in Griekenland nog steeds hoog, maar ondanks dat worden de maatregelen toch versoepeld. „Onze kerken gaan weer open voor Kerstmis”, aldus een woordvoerder van de regering. Er mogen negen mensen tegelijk in een kerk en 25 in een kathedraal.

Kerst begint in Griekenland op 25 december en duurt veertien dagen. Het eindigt op 6 januari.

Bij meer dan 120.000 mensen in Griekenland is het coronavirus vastgesteld en zeker 3300 mensen zijn overleden. Ruim 80 procent van de bedden op de ic is momenteel bezet vanwege het virus.