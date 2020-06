Huizen in Vlissingen ontruimd door noodweer

Bij de brandweer kwamen in korte tijd ruim vijftig meldingen binnen over onder meer ondergelopen kelders en kruipruimtes. De meeste meldingen kwamen van Walcheren. Medewerkers van de gemeente Vlissingen en de brandweer zijn druk bezig met het leegpompen van ondergelopen ruimtes. Inmiddels nemen de buien af en daarmee ook de meldingen van overlast.

Weeronline meldde dat tijdens de zware buien in een uur tijd 51 millimeter regen was gevallen in Vlissingen. In juni valt op het weerstation in Vlissingen gemiddeld 63,2 millimeter.

Ook in de rest van Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen is het nat. Op veel plaatsen viel zo’n 20 millimeter regen met uitschieters naar 30 tot 50 millimeter.

Ook in Limburg veroorzaakt de regen overlast. De brandweer rept van ondergelopen kelders en straten die blank staan. De meeste meldingen komen uit het Heuvelland.