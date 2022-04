Amsterdam wil geen dronken Koningsdagvierders: ’Maximaal 1 blikje bier per persoon’

Op hun site staat dat de Gemeente Amsterdam „overmatig alcoholgebruik zoveel mogelijk wil beperken.” Daarom mogen mensen in het centrum niet meer dan één alcoholconsumptie bij zich hebben. „Een thuistap of sixpack geldt als meerdere stuks. Winkels verkopen 1 blikje of flesje alcohol per persoon”, zo meldt de gemeente.

Een rondje bier halen in de supermarkt om die vervolgens in de stad op te drinken zal dus ook niet gaan. „Winkels mogen maximaal 1 alcoholhoudende consumptie per klant verkopen.” Dat drankje mag van de gemeente ook niet gekoeld zijn. „Een sixpack of een krat geldt als meerdere stuks alcohol en mag niet worden verkocht.”

De regel geldt van 6 uur in de ochtend tot 12 uur ’s avonds.