Op deze plekken kun je zaterdag ongestoord een biertje drinken

Zuid-Limburg

Vijftien burgemeesters uit Zuid-Limburg willen horeca en cultuurinstellingen zaterdag de ruimte geven om van 10.00 uur tot 20.00 uur open te gaan. Dat melden de burgemeesters van onder meer Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen in een gezamenlijk persbericht. „Op deze manier hebben zij de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft”, aldus de burgemeesters.

Het gaat om alle gemeenten uit de veiligheidsregio Zuid-Limburg, behalve Valkenburg. Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg liet donderdag al weten dat horeca en winkels vrijdag open mochten als onderdeel van een protestactie, van 10.00 uur tot 16.00 uur. In Op1 zei Prevoo donderdagavond dat hij zo’n zelfde actie zaterdag niet ziet zitten.

Noord-Holland Noord

De horeca in Noord-Holland Noord gaat zaterdag van 8.30 tot 20 uur open. Het gaat om een protest van de horeca, de burgemeesters in de betrokken gemeenten. Zij geven aan niet te zullen optreden. De Hoornse gemeentewoordvoerster Marieke van Leeuwen bevestigt dat de actie wordt gedoogd. „Wij vinden dat de ondernemers meer gesteund moeten worden in deze tijd.’’ Maar ze geeft ook aan dat burgemeesters ’hun eigen lijn’ mogen kiezen. Het is dus niet zo dat alle zestien gemeenten in de regio het toestaan.

Flevoland

De gemeenten in Flevoland vinden het onvoldoende als vanaf komend weekend wel de winkels weer open mogen, maar de horeca en de culturele sector niet. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze de zorgen en frustraties van ondernemerste begrijpen en begrip te hebben voor mogelijke protestacties aanstaande zaterdag. „En hoewel iedereen zich aan de landelijke regels moet houden zullen wij hier passend mee omgaan.”

Haarlem

De Haarlemse horeca opent zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur de deuren. Burgemeester Jos Wienen heeft horecaondernemers via Whatsapp laten weten binnen deze tijdspanne enkel waarschuwingen uit te delen. Als de horecaondernemers ook op andere dagen of buiten deze tijden om open gaan, volgen er wel sancties.

Oldambt

Ondernemers in de gemeente Oldambt mogen zaterdag de deuren eenmalig openen van burgemeester Cora-Yfke Sikkema. „Ik zie hoe zwaar ondernemers hebben en wat het gemis aan perspectief met ze doet. Ik wil éénmalig en tussen de aangegeven tijden ruimte bieden om te laten zien dat het op een goede en veilige manier kan.”

Deze burgemeesters zijn niet van plan om de illegale opening van horecazaken zaterdag oogluikend toe te staan.

Amsterdam

„Er is geen sprake van gedoogbeleid”, laat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema via een woordvoerder weten. „De veiligheid van ieders gezondheid is van groot belang. We verwachten dat ondernemers zich aan de regels houden en zullen dat ook in de gaten houden.”

Den Haag

Ook in Den Haag wordt er zaterdag gehandhaafd, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. „Dit weekend is net zoals anders. We werken steekproefsgewijs en meldingsgericht, op basis van excessen.”

Rotterdam

Rotterdam „gaat er vanuit dat iedereen zich ook zaterdag aan de regels houdt”, aldus een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij zegt dat er zaterdag „niets verandert aan de wijze waarop wij handhaven.” Met andere woorden: ,,We gaan niet gedogen.”

Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht vindt eveneens dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden zolang ze gelden. Dat betekent dat ondernemers die hun zaak zaterdag openen daarop eerst worden aangesproken. Daarna volgt een waarschuwing. Als dat niet helpt, kan er een boete worden opgelegd en in het uiterste geval wordt een zaak gesloten. „Bij excessen kunnen die stappen elkaar heel snel opvolgen”, waarschuwt de Utrechtse burgemeester.

Gelderland

Burgemeesters in Gelderland gaan boetes uitdelen als horecazaken zaterdag de deuren openen. „Wij zijn handhavers van wet- en regelgeving, en zullen wij dus hetgeen na 14 januari in Nederland als regels geldt, handhaven”, aldus de Hubert Bruls, burgemeester van de gemeente Nijmegen.

Deze lijst wordt aangevuld...