Sporen van olie rond gezonken schip bij Tunesië, maar ’situatie onder controle’

Duikers hebben echter vastgesteld dat het wrak op verscheidene plekken zou kunnen gaan lekken. Haast is derhalve geboden met de berging en het overpompen van de brandstof. Uit het buitenland is hulp aangeboden. Italië heeft twee patrouilleboten gestuurd en een vliegtuig om de zee af te speuren naar vervuiling.

De 58 meter lange tanker maakte vrijdag bij zeer slecht weer water en ging 7 kilometer uit de kust ten onder in de Golf van Gabès. De zeven bemanningsleden konden tijdig in veiligheid worden gebracht. Het onderzoek naar de toedracht is nog gaande. Op de plaats waar het schip verging zijn drijvende barrières gelegd om te voorkomen dat eventueel weggelekte olie of diesel zich over zee kan verspreiden, zodat het snel kan worden opgeruimd.