’Gewone’ Ieren voor vriendenprijsje naar onze Koning

De Ieren pakten uit met 21 saluutschoten ter gelegenheid van de Nederlandse visite. Bij het Ierse welkom hoorde ook het planten van een boom door de koning in de ruin van het presidentiële paleis en het luiden van de vredesbel.

Het staatsbezoek staat onder meer in het teken van landbouw, startup-bedrijven en de tech-sector, die groot is in het land. De Brexit houdt de gemoederen uiteraard ook flink bezig, met name de grens tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaalt van het Verenigd Koninkrijk.

’Gewone’ Ieren kunnen koning zien

Woensdagavond bieden de Ieren het paar een staatsbanket aan, de dag erna is er vanuit Nederland de contraprestatie als bedankje voor de geboden gastvrijheid. Dit keer heeft de koning het Nederlands Danstheater meegenomen voor een optreden. De locatie voor de voorstelling heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Logische concertzalen bleken niet beschikbaar of niet geschikt, waardoor nu het gigantische Bord Gáis Energy Theatre is afgehuurd. Omdat er veel meer zitplaatsen beschikbaar zijn dan voorname Nederlandse en Ierse gasten, mogen ook ’gewone’ Ieren aanwezig zijn tegen een vriendenprijsje.

Koning en koningin zijn drie dagen in Ierland, vandaag en morgen in Dublin. Vrijdag vliegt het paar naar Cork, de tweede stad van het land.

De Ierse president Michael Higgins en zijn vrouw Sabina ontvangen koning Willem Alexander en koningin Maxima bij hun ambtswoning tijdens de eerste dag van het staatsbezoek aan Ierland. Ⓒ ANP

Belasting Máxima

Terwijl koning en koningin hun beste beentje voor zetten in de Ierse republiek, is er aan de andere kant van de wereld ophef ontstaan over een stuk land van Máxima. De Volkskrant meldt woensdag dat de koningin tien jaar te weinig belasting zou hebben betaald over haar landgoed in het Argentijnse Patagonië. Volgens de krant heeft de regionale overheid daar bewust een oogje toegeknepen, waardoor ze over een flinke lap grond slechts een kleine honderd euro per maand zou afdragen. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat er sprake is van een omissie, die is hersteld nadat hij ontdekt is. De krant bericht dat dit pas gebeurd is nadat er vragen over gesteld zijn.

Volgens de RVD heeft Máxima zelfs iets meer belasting betaald over het stuk land dan verplicht. In het gebied is een tijdje de noodtoestand afgekondigd geweest, waarbij belastingheffing officieel wordt opgeschort. De koningin zou gewoon door zijn gegaan met betalen, waardoor er meer is afgedragen dan nodig was.