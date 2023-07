Europese Commissie geeft Nederland huiswerk mee: pleit voor lobbyregister politici

In het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat neemt Brussel alle lidstaten onder de loep om te kijken hoe het staat met de rechtsstaat. Nederland krijgt al jaren een pluim. Toch zijn er ook verbeterpunten voor ons land. Zo stipt de Europese Commissie de zorgen van rechters en officieren van justitie aan over personeelstekorten en de hoge werkdruk.

Net als vorig jaar blijft men vooral hameren op strengere lobbyregels voor (oud-) politici. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om oud-bewindspersonen een lobbyverbod op te leggen. Het gaat om een afkoelperiode voor een termijn van twee jaar, waarin voormalig ministers en staatssecretarissen een nieuwe baan moeten voorleggen aan een adviescollege. Die bekijkt of de nieuwe stap in hun loopbaan niet botst met de oude activiteiten in het kabinet.

Brussel erkent dat er ’aanzienlijke vooruitgang’ is geboekt met de plannen, maar roept Nederland nu op om de voornemens snel te voltooien. Bovendien zijn er nog zorgen over de uitvoering. De verantwoordelijkheid om een melding te doen, zo staat in het rapport over Nederland, ligt te veel bij de oud-bewindspersoon. „Het advies is bovendien niet-bindend en er is geen handhaving. Publicatie van het advies is het enige afschrikmiddel.”

Verder hamert de EU-macht op de komst van strengere transparantieregels voor lobbyen voor leden van de regering en het parlement en de introductie van een transparantieregister. Maar tot nu toe loopt minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) nog niet echt warm voor een verplicht lobbyregister.