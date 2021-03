Strafzaak tegen voorman Viruswaarheid uitgesteld: Willem Engel wil getuigen laten horen

Engel wordt ervan verdacht dat hij op Facebook tijdens het filmen van zijn arrestatie tijdens een onaangekondigde demonstratie op 10 oktober 2020 zijn achterban heeft opgeroepen tot gewelddadig optreden tegen de aanwezige politiemensen. Hij riep op om agenten te arresteren middels burgerarrest. ’Ja maar dan moeten we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen, want dit ehhh want ze gijzelen nu hè’, zou Engel hebben gepost.

Bovendien wordt hem verweten geen gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de burgemeester om de demonstratie te beëindigen.

In de zittingszaal liet Engel weten die bewuste oproep pas te hebben gehoord op het moment dat hij al in het arrestatiebusje zat. Dat hij het niet eerder kon hebben gehoord, zouden getuigen kunnen bevestigen. Die wilde hij dan ook laten horen door de rechtbank. Zijn oproep daartoe werd door de rechter gehonoreerd, waardoor de zitting werd uitgesteld. Wanneer de zaak wel doorgaat, is nog niet duidelijk.

Het verzoek om ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen te horen werd afgewezen. Engel en zijn advocaat wilden weten op welke basis de demonstratie moest worden ontbonden. Dat er niets op schrift stond, was voor mr. Van de Corput reden om Van Zanen op te roepen als getuige. Hier stak de rechter een stokje voor.

Gebiedsverbod

Op de bewuste zaterdagavond waren er zo’n honderd man naar Het Plein gekomen om te protesteren tegen de corona-spoedwet die op dat moment in de Kamer werd besproken. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen al weggestuurd. Daaraan werd in eerste instantie gehoor gegeven, maar tegen 21.00 uur waren de demonstranten er weer. De demonstranten werden opnieuw gesommeerd weg te gaan. Engel werd met vier anderen aangehouden op de Hofweg, een zijstraat van het Haagse Plein. Hij kreeg daarna een gebiedsverbod van tien dagen voor Den Haag.

Engel was al vaker in de Haagse rechtbank. Als voorman van Viruswaarheid voerde hij al rechtszaken tegen de overheid over de coronamaatregelen. In de meeste gevallen wezen rechters de eisen af. Succes had de groep een keer met een kort geding tegen de avondklok. Hierna ging de overheid in hoger beroep en kwam er een nieuwe spoedwet.

