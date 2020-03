Ook in hoger beroep levenslang voor dubbele liquidatie Staatsliedenbuurt

De twee Amsterdammers kregen op 1 mei 2015 in eerste aanleg ook al de maximale straf voor de moord op Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21). Het proces in hoger beroep liep vervolgens enorme vertraging op door een reeks getuigen die zich eind 2018 ineens melden. Deze getuigen zorgden voor ruis met hun verklaringen over het belangrijkste doelwit, dat de moordcommando’s op 29 december 2012 waarschijnlijk voor ogen hadden: Het was eigenlijk Benaouf A., die dood moest.

Deze beroepscrimineel, die ondertussen ook alweer heel wat jaren vastzit voor een moordopdracht, ontsnapte tijdens de wildwestschietpartij met Kalashnikovs, AK-47’s en Colts aan de kogelregen door in de Staatsliedenbuurt in het ijskoude water te springen.

De verklaringen van Benaouf A. als getuige zijn altijd leidend geweest, zowel in eerste aanleg als bij het hof. Medegedetineerden van Benaouf A. maakten eind 2018 echter ineens duidelijk, dat het beoogde doelwit in de gevangenis een heel ander verhaal vertelde. Namelijk dat hij Anouar B. nimmer voorin de Audi, een van de twee auto’s waaruit een moordcommando stapte, had gezien.

Maar op vrijdag kwam het hof tot eenzelfde veroordeling als in 2015 reeds werd gedaan. De verdachten waren niet bij de uitspraak op het IJdok in het centrum van de hoofdstad. Zij deden afstand. Hun advocaten hoorden de uitspraak via een live-verbinding met het hof. Vanwege de coronacrisis sprak het hof zich uit ten overstaan van slechts een handjevol journalisten.

De rechters oordelen nu dat de verklaringen van Benaouf A. bruikbaar blijven. De voorzitter van het hof: „Hij heeft zestien keer verklaard en iedere keer zegt hij hetzelfde. Hij zag drie mensen in de Audi. Twee herkenden hij niet. Maar op de bijrijdersstoel zag hij ’Popeye’, de bijnaam van Anouar B.”

Daarbij opgeteld is een rits aan dna-bewijslast. Zo is van Anouar B. een glassplinter van de Audi gevonden op zijn schoen, die bij het tuinhuisje van de familie B. werd gevonden. En van Adil A. werd een bivakmuts onder zijn bed gevonden, waarop eveneens aan de buitenkant een glassplinter van de Audi zat.

Ook werd hun beider dna gevonden op wapens, die later uit een sloot werden gedregd. Vaststaat dat deze wapens zijn gebruikt bij de kogelregen in de Staatsliedenbuurt.

Het Hof schetste hoe het bizarre geweld op die decemberavond een nieuw hoofdstuk van misdaad inluidde. De voorzitter: „Er werd in de media gesproken over het begin van de oorlog van de Mocro-maffia.” En de hoofdpersonen hebben nimmer verantwoordelijkheid willen nemen of uit willen leggen wat de achtergrond of motieven waren voor deze grove gewelddadigheden. „Zij namen besluiten over leven en dood. En bereidden dat ook goed voor. En dus rest ons niets anders dan levenslang op te leggen.”