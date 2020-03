Twee keer levenslang voor liquidaties Staatsliedenbuurt

De rechtbank veroordeelde ze eerder ook al tot levenslang. Beide mannen hebben iedere betrokkenheid ontkend, maar volgens het hof staat vast dat zij er die fatale avond bij waren. De voorzitter spreekt van „gewetenloos en nietsontziend” gedrag door twee mannen die „kil en meedogenloos menen te kunnen beschikken over leven en dood.”

Bekijk ook: Hoger beroep rond liquidaties Staatsliedenbuurt

Bij de schietpartij kwamen twee mannen om het leven. Zij waren op de bewuste avond in het gezelschap van de man die vermoedelijk het doelwit was, crimineel Benaouf A. Hij wist te ontkomen aan het spervuur van kogels.

Na de schietpartij gingen de daders er in twee auto’s vandoor. Onderweg schoten zij op twee gealarmeerde motoragenten, die op het nippertje aan de dood ontsnapten.

Bekijk ook: Nog altijd tranen nabestaanden Staatsliedenbuurt

De ’Staatsliedenbuurt’ zette definitief een nieuw beeld neer van de onderwereld: groeperingen van vaak jonge mannen, die elkaar met extreem geweld naar het leven staan, tegen het decor van de grootschalige cocaïnehandel, met automatische aanvalswapens als favoriet gereedschap.

„Hoewel de verdachten wellicht niet konden bevroeden dat dit zou leiden tot wraakacties en vergismoorden, kan dit niet buiten beschouwing blijven”, aldus de voorzitter van het hof. Die omschreef de liquidaties als „een beginpunt van wat wel is benoemd als de oorlog in de Mocro Maffia.”

Benaouf A. is de kerngetuige geworden in de strafzaak tegen de twee verdachten. Hij wijst Anouar B. aan als een van de leden van het moordcommando, hij zou hem ter plaatse hebben herkend. Zijn getuigenis leidde tot felle confrontaties in de rechtszaal met B. Benaouf zit een lange celstraf uit voor betrokkenheid bij een liquidatie in Antwerpen, in 2012. In 2017 werd een operatie verijdeld om hem met een helikopter uit de gevangenis in Roermond te bevrijden.