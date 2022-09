Kat beschoten met luchtbuks in Drachten: ’Triest, het is heel pijnlijk voor de kat’

Het incident vond plaats in de omgeving van de Zwaluwstaart en Wildzang in Drachten. De 10 jaar oude kater Molliepollie is inmiddels geopereerd en heeft diverse metalen pinnen in zijn poot. „Ik heb inmiddels rond de 2000 euro uitgegeven”, aldus de eigenaar.

Geopereerd

„Het gaat weer redelijk de goede kant op, maar hij loopt nog moeilijk. Ik ben enorm geschrokken. Hij lag in de achtertuin, om zeven uur roep ik ze voor het eten. Hij strompelde, ik schrok me te pletter. Ik heb hem de reismand in geduwd en ging naar de dierenarts. Een dag later is hij door een dierenarts in Roden geopereerd. Hij moet nog weer heen, dus de kosten, daar houdt het niet mee op. Ik moet nog aangifte doen bij de politie, maar dat kan pas 12 oktober”, verzucht de kattenbezitter.

De Drachtster heeft er nog een kitten er bij. „Dit heb ik nooit eerder meegemaakt, ook niet in de buurt. Maar ik kreeg wel reacties dat het vaker gebeurt. Triest, het is heel pijnlijk voor de kat.”