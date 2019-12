Zoektocht naar ontsnapten rond bajes Turnhout gestopt

De gedetineerden klommen over een 6 meter hoge muur en wisten uit het zicht van de beveiligingscamera's te blijven. Na de ontsnapping donderdag zei korpschef van de politie Roger Leys dat een aantal van de uitgebroken gevangenen veroordeeld is voor zware geweldsdelicten. Of dat ook geldt voor Sekkaki en Baghat is niet bekendgemaakt.

Het is niet bekend of Nederlandse politie ook uitkijkt naar de voortvluchtige gevangenen. Turnhout ligt aan de grens met Nederland.