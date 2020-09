’Ik hoopte dat hij me in het hoofd zou schieten’

Zarie Sibony, overlevende van de moorden in de Joodse supermarkt, zichtbaar geëmotioneerd tijdens een persmoment op maandag, een dag voor de zitting. Ⓒ AFP

PARIJS - Ze volgde de orders van terrorist Amedy Coulibaly op, hoorde zijn ’grapjes’ aan en zag hoe hij vier mensen in koelen bloede vermoordde. Zarie Sibony werd in 2015 urenlang gegijzeld in supermarkt Hyper Cacher. Zij vertelde dinsdagochtend haar verhaal voor de Parijse rechtbank. „Ik was bang dat ik iedereen levend zou begraven.”