Burgemeester en wethouder met baby op komst mogen niet trouwen

Omdat ze beiden in de gemeenteraad zitten, mogen ze wettelijk gezien niet met elkaar trouwen of samenwonen. Grote verrassing was dan ook dat er inmiddels een kleine op komst is. Eind november verwacht het koppel een zoon.

Tegenover Het Laatste Nieuws zegt Van Laere: „Ik vind dat spijtig én absurd.” Toch gaan de burgemeester en de wethouder samenwonen. Vermeulen trekt na de bevalling bij hem in.

De twee leerden elkaar kennen via de politiek. Sinds 2012 zit hij in de gemeenteraad en zij deed daar in 2014 haar intrede. „We werden goede vrienden, een vriendschap die zou uitgroeien tot een platonische liefde. We zijn als koppel de verkiezingen ingegaan zonder dat iemand het wist”, aldus Van Laere.