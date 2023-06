Verzet in Kamer tegen Brusselse miljardenwensen

De voorzitter van de Europese Commissie vraagt deze week om maar liefst 66 miljard euro toe te voegen aan de Brusselse begroting. Het geld zou volgens haar nodig zijn voor stijgende rentelasten, migratiekosten en een apart fonds voor steun aan Oekraïne.

Geld op de plank

Maar wat de Tweede Kamer betreft houdt Brussel de hand voorlopig op de knip. Von der Leyen moet eerst maar eens kijken of er nog geld op de plank ligt voordat ze weer met de collectebus rondgaat, zeggen coalitiepartijen VVD en CDA. „De VVD wacht nog op de voorstellen van de Europese Commissie waar ze zelf minder geld gaan uitgeven om deze plannen te financieren”, kaatst VVD-Kamerlid Eelco Heinen de bal terug naar Brussel. Ook CDA’er Evert Jan Slootweg wil dat er eerst wordt gekeken ’welke financiële ruimte er nog zit in bestaande fondsen’.

In de oppositie wordt er steviger gereageerd op de Europese miljardenplannen. „In Brussel is het gezond verstand al een tijdje met vakantie”, foetert JA21-voorman Joost Eerdmans. Daar moet Nederland wat hem betreft ’niet in meegaan’: „De Commissie moet maar gaan snijden in de begroting, aan de uitgavenkant. Bijvoorbeeld in de Green Deal van Frans Timmermans.” Wat SGP-Kamerlid Chris Stoffer betreft is er op het Brusselse verzoek ’maar een antwoord’ mogelijk: „Niet doen.”

Volgens PVV-Kamerlid Tony van Dijck is het ’nooit genoeg’ voor Brussel, dat volgens hem ’alleen maar meer miljarden en meer macht’ wil. SP-Kamerlid Mahir Alkaya schampert: „Nog nooit heb ik van de EU gehoord: we kunnen het ook met minder geld of minder bevoegdheden doen.” BVNL-voorman Wybren van Haga vindt dat de Europese Commissie ’het spoor bijster’ is: „Het geld wordt daar opgestookt met een tempo waar de gemiddelde biomassa centrale jaloers van wordt.”

Kaag: ’Eerst potjes aanboren’

Minister Sigrid Kaag (Financiën) is in een eerste reactie ook niet heel enthousiast over het miljardenverzoek uit Brussel. Ook zij wijst erop dat er nog potjes geld beschikbaar zijn die eerst ’aangeboord kunnen worden’ voordat het over nieuw geld gaat. Ze wijst er daarbij ook op dat Nederland afgelopen voorjaar zelf ook de broekriem heeft aangehaald met bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen: „Wat wij moeten doen, verwachten we ook van de Commissie.”