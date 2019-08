Doden en gewonden bij aanvallen in Jemen

Een van de aanvallen vond plaats bij een politiebureau in de belangrijke havenstad Aden. Volgens een bron binnen de veiligheidsdiensten is met een auto een zelfmoordaanslag gepleegd. Er vielen zeker drie doden en twintig gewonden, onder wie ook burgers.

Er vielen ook veel slachtoffers bij een aanval op veiligheidstroepen in het gebied. Een getuige zegt dat een militaire parade is getroffen. Bronnen spreken over zeker 32 doden. De Houthi-opstandelingen maakten via hun eigen televisiezender bekend verantwoordelijk te zijn. Ze zouden een raket en een bewapende drone hebben ingezet.

Aden is de zetel van de Jemenitische regering. Die is door de Houthi’s verjaagd uit hoofdstad Sanaa.