Cel geëist voor bedreigen Hugo de Jonge: ’Je gaat Peter R. de Vries achterna’

Binnenland

Kapotte leesbril speelt Marengoverdachte parten

Zelfs verdachten in grote strafzaken kunnen behoorlijk last hebben van ‘kleine’ problemen. Dat bleek dinsdagmorgen tijdens het mega-strafproces Marengo waar ruim een uur lang werd gediscussieerd over de kapotte leesbril van Saïd Razzouki.