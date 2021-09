Duitsland stemt, Laschet maakt meteen ’eerste grote fout’

Bewust of onbewust, aanwezige fotografen konden zo vastleggen wat zijn keuze – de CDU, uiteraard – was. Een politiek commentator van de krant BILD noemt het „de eerste werkelijk grote kiesfout van deze stemdag.”

Grootste EU-land

In Duitsland zijn de stembureaus zondagochtend geopend voor de parlementsverkiezingen die het einde inluiden van de regeringsperiode van bondskanselier Angela Merkel. Zo’n 60,4 miljoen kiezers moeten beslissen welke partij het voor het zeggen krijgt in het EU-land met de grootste bevolking en de grootste economie.

Aan de verkiezingen doen 47 partijen mee, een aantal dat volgens Duitse media niet meer is gezien sinds de hereniging van Duitsland. Daarnaast is 33 procent van de kandidaten vrouw en dat is eveneens een record.

Twee mannen

De twee voornaamste kanshebbers om scheidend bondskanselier Angela Merkel op te volgen zijn evenwel mannen. Haar partijgenoot Armin Laschet, de CDU-leider en deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, en minister van Financiën Olaf Scholz van de centrumlinkse SPD gaan met hun partijen aan kop in de peilingen.

Beide topkandidaten hebben gestemd. CDU-voorman Laschet stemde vlakbij zijn huis in Aken, een stad bij de grens met Nederland, waar hij de vouwfout maakte, en SPD’er Scholz ging in zijn woonplaats Potsdam naar het stembureau.

Mondkapjesweigeraars

Gemeenten in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen houden bij de Duitse verkiezingen rekening met mensen die zonder mondkapje komen stemmen. Zo krijgen mensen die hun mond en neus niet willen bedekken in Keulen de mogelijkheid om buiten een stem uit te brengen, berichten Duitse media.

In Noordrijn-Westfalen is vastgelegd dat mensen in principe een medisch mondkapje moeten dragen in stembureaus om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De autoriteiten in de deelstaat benadrukken echter ook dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om een stem uit te brengen.

Gemeenten kiezen voor uiteenlopende oplossingen om dat beleid uit te voeren. In Essen kan een stemlokaal bijvoorbeeld tijdelijk worden leeggemaakt zodat iemand zonder mondkapje kan stemmen. De ruimte wordt daarna geventileerd en gedesinfecteerd. In Aken en Duisburg kunnen kiezers bij het stembureau een mondkapje krijgen.

Exitpolls

De opkomst bij verkiezingen in Duitsland is traditioneel hoog in vergelijking met andere landen. Bij de parlementsverkiezing in 2017 ging meer dan 76 procent van de kiezers stemmen. Dit jaar wordt vanwege de coronapandemie gerekend op een recordaantal poststemmen.

Duitsers kunnen tot 18.00 uur stemmen. Direct daarna worden exitpolls verwacht. De SPD ging kort voor de verkiezing nog nipt aan kop in de peilingen, maar het conservatieve blok van zusterpartijen CDU/CSU was de partij tot een paar procentpunt genaderd.

De uiteindelijke winnaar krijgt naar verwachting niet genoeg zetels om alleen te kunnen regeren. Dat betekent dat een coalitie gevormd moet worden met minstens één en waarschijnlijk twee andere politieke partijen.

