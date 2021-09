Stembureaus geopend in Duitsland: wie neemt het stokje over van Angela Merkel?

Aan de verkiezingen doen 47 partijen mee, een aantal dat volgens Duitse media niet meer is gezien sinds de hereniging van Duitsland. Daarnaast is 33 procent van de kandidaten een vrouw en dat is eveneens een record.

De twee voornaamste kanshebbers om scheidend bondskanselier Angela Merkel op te volgen zijn evenwel mannen. Haar partijgenoot Armin Laschet, de CDU-leider en deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, en minister van Financiën Olaf Scholz van de centrumlinkse SPD gaan met hun partijen aan kop in de peilingen.

De opkomst bij verkiezingen in Duitsland is traditioneel hoog in vergelijking met andere landen. Bij de parlementsverkiezing in 2017 ging meer dan 76 procent van de kiezers stemmen. Dit jaar wordt vanwege de coronapandemie gerekend op een recordaantal poststemmen.

Duitsers kunnen tot 18.00 uur stemmen. Direct daarna worden exitpolls verwacht. De SPD ging kort voor de verkiezing nog nipt aan kop in de peilingen, maar het conservatieve blok van zusterpartijen CDU/CSU was de partij tot een paar procentpunt genaderd.

De uiteindelijke winnaar krijgt naar verwachting niet genoeg zetels om alleen te kunnen regeren. Dat betekent dat een coalitie gevormd moet worden met minstens één en waarschijnlijk twee andere politieke partijen.