Boeren naar Schiphol, massaal ’feestje’ in Wijster na arrestaties

De boeren rijden in tractoren over regionale wegen en zelfs over de snelweg, ondanks een verbod daartoe in de noordelijke provincies. Het doel van de actie woensdagavond is nog onduidelijk. Op sociale media wordt gesproken over een barbecue en ’afterparty’, een feestje.

De politie bevestigt de massale opkomst. De politie is vooralsnog niet van plan om in te grijpen. „Onze ogen zijn gericht op de situatie. We weten wat er speelt. We gaan hier echter niet actief op handhaven, zolang het verder niet uit de hand loopt”, aldus een politiewoordvoerder. Op Facebook en Twitter duiken veel beelden op. Hoeveel mensen precies aanwezig zijn bij het onaangekondigde protest is nog onduidelijk.

Ook rond Schiphol is het onrustig. Tientallen boeren zijn naar verluidt spontaan richting de luchthaven getrokken, maar ze zijn tegengehouden door de marechaussee. Ze stonden onder meer op de Loevesteinse Randweg De groep mag niet verder uit veiligheidsoverwegingen en wordt weggeleid. Een afrit op de A4 is afgesloten. Bussen van de politie fungeren als blokkadevoertuigen.

Boeren hebben zich verzameld met trekkers bij Schiphol om te protesteren. De marechaussee heeft de weg afgesloten. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

In de Flevopolder in Emmeloord zijn tientallen boeren samengekomen onder de Poldertoren. Daar werd met toestemming van de gemeente een protest op touw gezet. Verschillende sprekers namen vanaf een podium het woord. Het bleef verder rustig. Donderdag trekken de polderboeren verder naar Dronten.

Aanhoudingen

Eerder op de dag werden zo’n zestig melkveehouders weer vrijgelaten nadat ze waren opgepakt in Wijster omdat ze een afvalverwerkingsbedrijf hadden geblokkeerd met tractoren en auto’s. Tientallen vrienden en familieleden gingen vervolgens naar het arrestatiecomplex in Assen toe om hun geliefden op te wachten. De politie bood hen koffie aan.

Demonstreren met landbouwvoertuigen is sinds maandag verboden in Drenthe, Groningen en Friesland.

Een boerenblokkade bij een distributiecentrum van de Jumbo in Breda. Ⓒ MaRicMedia

Boeren uit Overijssel zijn woensdagavond per trekker aangekomen in Wijster. Het is ze eigenlijk al verboden actie te voeren in landbouwvoertuigen. Ⓒ De Vries Media

