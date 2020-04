Rutte: ’Voorzichtigheid nu beter dan spijt achteraf’

Na de meivakantie mogen basisscholen deels open. Dat werd al geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet van medische zorg voorziet. „Dat advies nemen we over”, zegt Rutte. „Kinderen gaan in het begin de helft van de tijd naar school. Bijvoorbeeld in de ochtend de ene helft van de kinderen, en in de middag de andere helft.” De buitenschoolse opvang gaat open op dagen dat de school ook open is, voor de kinderopvang gelden geen restricties.

Middelbare scholen vanaf 1 juni open

De afstand van 1,5 meter houden is bij jonge kinderen ’sowieso niet realistisch’, zegt Rutte. Basisscholen en opvang kunnen ook makkelijker open omdat ze een ’lokale functie’ hebben, waardoor er geen grote druk op het openbaar vervoer komt. „En het maakt het leven van thuiswerkende ouders gemakkelijker”, stipt Rutte nog aan. De middelbare scholen zouden dan waarschijnlijk vanaf 1 juni weer open kunnen, maar wel met anderhalve meter afstand.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen daarnaast ook weer sporten in teamverband. Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen dat alleen als ze anderhalve meter afstand houden.

Horeca blijft dicht

Verder zit er weinig versoepeling in. Tandartsen en mondhygiënisten zouden de deuren weer mogen openen, maar andere contactberoepen zoals kappers nog niet. Ook horeca en cafés moeten de deuren na 28 april gesloten houden, tot en met 19 mei. Bezoek in verpleeghuizen blijft voorlopig ook niet toegestaan.

Streep door festivals

Daarnaast wordt het verbod op vergunningsplichtige evenementen verlengd tot 1 september. Daardoor gaat er een streep door onder meer Pinkpop, Lowlands, de Vierdaagse en het betaald voetbal.

In de week voor 19 mei volgt er een nieuw besluit over wat te doen met de maatregelen, maar Rutte toonde zich wel bereid flexibel te zijn als er aanleiding voor zou zijn.

„Dat is zuur”, zegt Rutte over de beperkte versoepeling. Maar het is ’het maximale wat kan’ volgens de premier. „Ik heb hier de afgelopen dagen enorm mee geworsteld”, zegt Rutte. „We kunnen er heel filosofisch over doen, maar dit moet. Anders kan het virus heel makkelijk overspringen.”