Jonge moeder (25) overleden na proteïne-dieet

Ⓒ Hollandse Hoogte

Melbourne - Een jonge moeder is overleden na het consumeren van te veel proteïneshakes. De 25-jarige Meegan Hefford uit West-Australië werd bewusteloos in haar appartement gevonden en stierf twee dagen later. Het was pas na haar dood dat artsen ontdekten dat Hefford een zeldzame aandoening had, waardoor haar lichaam de eiwitten niet kon afbreken.