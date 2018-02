Jihadpreek in Hoorn

De Turkse regering wil met het dictaat religieuze steun in de rug geven aan de omstreden aanval tegen Koerden in het Syrische Afrin.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil de zaak uitzoeken. Als er in moskeeën jihad gepreekt wordt, vindt hij dat ’zeer ernstig’.

De in Hoorn uitgesproken preek is opgenomen door De Telegraaf, vertaald en vergeleken met de officiële tekst uit Istanboel. Onduidelijk is in hoeveel Turks-Nederlandse moskeeën de gedicteerde oorlogstekst gisteren nog meer is voorgedragen. In Nederland zijn 140 gebedshuizen aangesloten bij Diyanet. Dit godsdienstministerie in Ankara stuurt wekelijks preekteksten voor alle Diyanet-moskeeën in Europa.

Nederlands-Turkse imams schrijven, zo stelt de Diyanet-vertegenwoordiger in Den Haag, hun eigen preken. Hij beweerde gisteren zelfs dat de oorlogspreek nergens in Nederland is uitgesproken. „Dat is een leugen. Dat kan niet. Sinds een jaar gebruiken wij eigen preken in plaats van de officiële teksten uit Turkije. De Nederlandse preek van deze vrijdag ging over liefdadigheid.”

’Alles opofferen’

Op de geluidsopname uit de Hoornse moskee zijn teksten te beluisteren als: ’Onze soldaten laten aan de hele wereld zien dat wij zonder twijfel alles opofferen om ons geloof, vlag en land te beschermen. (...) Iedere zoon van ons land die in de kracht van zijn leven de zoete nectar van het martelaarschap drinkt, schreeuwt ons dit toe. (...) Degene die sterft op de weg van Allah, noem die nooit dood, maar noem die levend’.

Volgens een moskeebezoeker was duidelijk dat de preek zinspeelde op de aanval van het Turkse leger in Afrin. Die actie is omstreden. De Turken vielen het gebied binnen op 20 januari met hulp van Syrische rebellen. De Turken proberen in Afrin de Syrisch-Koerdische militie YPG te verdrijven. Die krijgt steun van de Amerikanen in de strijd tegen IS. De YPG maakt volgens de Turken deel uit van de PKK.

De oppositie dringt aan op een Nederlandse veroordeling van de inval. Het kabinet heeft de Turkse regering al een paar keer tevergeefs gevraagd om een onderbouwing van de inval. Ankara beroept zich op ’zelfverdediging’.

Koolmees zegt dat hij ’zeker niet’ wil dat Turks-Nederlandse jongeren, geïnspireerd door preken, de ’Turkse jihad’ gaan voeren. „Dat moeten we voorkomen.”