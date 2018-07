’Naturalisatie Den Haag blijft op vrijdag’

Wethouder Rabin Baldewsingh Ⓒ ANP

DEN HAAG - Naturalisatieceremonies in Den Haag blijven op vrijdag tussen 12.00 uur en 15.00 uur. Wethouder Baldewsingh kwam daarover in de gemeenteraad in botsing met de partij Islam Democraten. Die had om een andere tijd gevraagd, zodat moslims die Nederlander worden het vrijdaggebed niet hoeven missen.