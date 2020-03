Veertien jaar geëist tegen corrupte douanier in drugszaak

De geëiste straf is even hoog als de straf die de rechtbank G. in juli 2017 oplegde. Twee medeverdachten hoorden elf en vier jaar tegen zich eisen, onder meer wegens het omkopen van douanier G., betrokkenheid bij de cocaïne-import en vuurwapenbezit.

Bekijk ook: OM eist 12 jaar cel tegen foute douanier

De corruptie maakt de zaak bijzonder, meent het OM. „Een douaneman, op een cruciale plek in de haven, zwicht voor de verleiding van het grote geld en zet de poorten voor de containers met verdovende middelen wagenwijd open”, aldus de aanklagers in hoger beroep.

De drugslijn werkte volgen justitie volop wantrouwen tussen twee medeverdachten in de hand. Er was ruzie over de inzet van de douanier en de verdeling van de winsten. Een geplande huurmoord op verdachte Dennis van den B. (49) mondde begin 2014 uit in de ’vergismoord’ op de onschuldige ggz-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs.

Een van de verdenkingen tegen G. en zijn medeverdachten betreft de invoer van een partij van 300 kilo cocaïne die op 9 december 2013 in beslag genomen is. Het OM vermoedt dat er een verband is tussen deze inbeslagname en de vergismoord op Zweekhorst en een moord op 14 april 2014.

Het is nog niet bekend wanneer het Haagse hof - voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde locatie in Rotterdam - uitspraak doet.