Enorme plens regen gevallen in Alpen, maar waterpeil Rijn zakt straks ’gewoon’ weer

De binnenvaart zal de weersverwachtingen met lede ogen aanzien. Voor de vakantieganger is het zomerse weer van komende week een voortzetting van een schitterende zomer, maar voor het vervoer over water is het een drama. Door de recordlage waterstand dreigt vervoer over het water domweg niet meer rendabel te worden. De industrie in het achterland van Rotterdam zucht onder een teruglopende bevoorrading, omdat schepen halfleeg over de rivier moeten varen.

Toch gloort er, zeker tijdelijk, hoop voor de schippers die worstelen met de ondiepten. En dat dankzij de heftige storm die onder meer in Corsica en Oostenrijk voor vreselijk noodweer zorgde. ,,In de Alpen is heel veel water gevallen. In de buurt van de Bodensee, waar de Rijn zijn oorsprong vindt, viel zo’n 150 millimeter regen.”

Die ‘bel’ met water zakt nu langzaam de Rijn af. Bij Basel steeg de rivier ongeveer een meter. Volgens de prognose van Rijkswaterstaat gaat ook bij Lobith het water stijgen van 650 cm naar 750 centimeter op vrijdag. Tegelijk is dat nog altijd laag, en de verwachting is dat het waterpeil daarna weer zal zakken. ,,Want ook in Duitsland wordt het weer 30 graden, droog en volop zonnig. Dus het helpt allemaal wel, maar niet veel”, klinkt het bij Weeronline.

En de droogte in ons land neemt ook weer toe. Afgelopen week zorgden stevige buien voor enige verlichting, maar het neerslagtekort loopt nu snel weer op. Het landelijk tekort stijgt vermoedelijk naar 290 millimeter, waarmee dit jaar in de pas loopt met 2018. Alleen recordjaar 1976 steekt daar met 350 millimeter nog fors bovenuit.