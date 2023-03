Heijnen haalt uit naar partijen streekvervoerders: ’Stop met staken’

Heijnen zegt dat het haar ’zorgen baart’ dat de acties in het streekvervoer voortduren en dat er geen zicht is op een akkoord. „Het streekvervoer is een onmisbare schakel in het openbaar vervoer in Nederland. Duizenden mensen zijn afhankelijk van de regionale bus of trein om naar school, werk, zorg of familie te gaan”, aldus de bewindsvrouw.

Ze roept de werkgevers, bonden en werknemers op om „in het belang van de reizigers weer met elkaar in gesprek te gaan en de acties op te schorten. Alleen door met elkaar te praten is er een uitweg uit deze impasse.”

Verkiezingsdag

Heijnen maakt zich grote zorgen over Nederlanders die afhankelijk zijn van het streekvervoer. „Dat zijn de mensen die zonder bus of trein onderwijs missen, niet naar de dokter kunnen of geen boodschappen kunnen doen.” Ook vreest ze voor de opkomst op verkiezingsdag, 15 maart. „Ik heb er moeite mee dat er nu ook op 15 maart op de verkiezingsdag voor de Provinciale Staten en waterschappen gestaakt dreigt te worden. Staken is een belangrijk grondrecht, maar stemmen is dat zeer zeker ook. En de aangekondigde stakingen op deze dag verhinderen dat iedereen in Nederland naar de stembus kan gaan. Ik vraag de vakbonden dan ook met klem om in ieder geval deze actiedag op te schorten.”

De afgelopen dagen hebben zowel de vakbonden als de werkgeversvereniging gevraagd om een bemiddelaar of een gespreksleider. Volgens Heijnen moet die er inderdaad komen. „Maar het is niet aan mij om zo iemand aan te stellen, maar aan de organisaties zelf. Dit is een conflict waar ze samen uit moeten komen.”