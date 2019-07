Bezoekers kermis bungelen half uur op horrorhoogte

De durfals die de Europe Flyer betraden op de grootste kermis van Nederland, zaten ongeveer een half uur op tientallen meters hoogte vast. Het draaigedeelte, waaraan de stoeltjes zijn bevestigd, kwam om nog onduidelijke redenen niet meer naar beneden. Op beelden is te zien dat een persoon tot op enkele tientallen meters hoogte de paal is in geklommen om hulp te verlenen.

Na ongeveer een half uur kwam er eindelijk, weliswaar zeer traag, beweging in de zaak. Eenmaal beneden vielen de geschrokken ’hoogvliegers’, onder wie enkele jonge tieners, familie en vrienden in de armen. „De een neemt het nuchter op, de ander is in tranen en totaal overstuur”, zegt Telegraaf-journalist Inge Lengton ter plaatse.