Liefde in coronatijd

We moeten zoveel mogelijk afstand van elkaar houden om het coronavirus niet verder te verspreiden. Maar wat nu als je net de liefde van je leven hebt ontmoet of zojuist onderdeel van een samengesteld gezin bent geworden? Dat het niet alleen maar kommer en kwel is in deze lastige periode, bewijzen deze stellen. Zij zien hun relaties op dit moment steviger dan ooit in de schoenen staan.