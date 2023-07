Bikker (CU) en Ouwehand (PvdD) willen door als lijsttrekkers

De twee vrouwen zijn op dit moment ook al partijleider. Ouwehand (47) zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en is daarmee een van de langstzittende parlementariërs. In 2019 nam zij het PvdD-partijleiderschap over van Marianne Thieme. Partijvoorzitter Ruud van der Velden denkt dat het aantal Kamerzetels onder Ouwehand kan verdubbelen van de huidige 6 naar 12. Dat is volgens hem ’geen onrealistische verwachting’, de Partij voor de Dieren doet het goed in de peilingen.

Dat het CU-bestuur Bikker heeft voorgedragen als lijsttrekker, is geen verrassing. De 40-jarige werd begin dit jaar gekozen tot partijleider en fractievoorzitter na het vertrek van de ervaren Gert-Jan Segers. Bikker speelde de afgelopen weken een belangrijke rol bij de val van het kabinet: zij trok een ’rode lijn’ als het ging om gezinshereniging bij de onderhandelingen over nieuwe asielmaatregelen. Op dat punt klapte het kabinet.

„De gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben me nog meer motivatie gegeven om mijn rol langer te gaan vervullen”, zegt Bikker. In de peilingen staat CU op 4 tot 6 zetels. Op dit moment heeft de coalitiepartij 5 zetels. CU-boegbeeld en demissionair minister Carola Schouten maakte vrijdag bekend dat zij na de vorming van een nieuw kabinet uit de landelijke politiek stapt.