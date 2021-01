Rook na ’kleine explosie’ bij Capitool, gebouw afgesloten

Dat melden Amerikaanse media en is te zien op Twitter. Volgens een bron van persbureau Reuters mocht niemand het Capitool in of uit.

Een journalist van Fox News zegt dat de politie bij het Capitool spreekt van een ’externe dreiging’. Wat die moet inhouden, is onbekend. Even later maakte Fox bekend dat het vermoedelijk om een ’kleine’ explosie’ ging. Werknemers wordt nog steeds gezegd dat ze weg moeten blijven.

Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen bij ’de rook die velen hebben gezien’, zo laat de brandweer weten dat het overspoeld is met reacties. De schade valt dus vermoedelijk mee.