Rechtbank vonnist in moordzaak Hooge Zwaluwe

Leden van motorclub No Surrender wachten de rouwauto op in een erehaag tijdens de uitvaart van captain Brian Dalfour. Ⓒ ANP

BREDA - De rechtbank in Breda velt woensdag het vonnis in de zaak tegen vier Belgen, die worden verdacht van het doodschieten van de Amsterdamse No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en de Macedoniër Muljaim Nadzak (34). Het tweetal werd gedood tijdens een confrontatie in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe, in oktober 2015.