Wel schuldig aan, geen straf voor fatale ripdeal Hooge Zwaluwe

Leden van motorclub No Surrender wachten de rouwauto op in een erehaag tijdens de uitvaart van captain Brian Dalfour. Ⓒ ANP

BREDA - Vier Belgen die No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en Muljaim Nadzak (34) doodschoten, krijgen daar geen straffen voor. Zij handelden uit zelfverdediging. Dat is het oordeel van de rechtbank in Breda, die woensdagmiddag uitspraak deed in deze omvangrijke strafzaak.