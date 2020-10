Coronazorgen op school: Mag je je kind thuishouden?

Wie zijn kind niet naar school stuurt, overtreedt de leerplichtwet en riskeert een boete van maximaal 900 euro Ⓒ ANP/HH

Het aantal coronabesmettingen in het onderwijs loopt in een rap tempo op en dus groeien de zorgen van ouders. Want wanneer moet een school zijn deuren sluiten? En mag je je kind uit voorzorg thuishouden? Vijf vragen over corona in het onderwijs.