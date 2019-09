Filmmaker schrikt van invloed gangsterrap

Rapper Mula B. is begin dit jaar veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Ⓒ Instagram

Amsterdam - Oorlog tussen rappers leidt regelmatig tot zwaar geweld. Dinsdag nog werd een 18-jarige rapper doodgestoken in Amsterdam. Criminoloog David Stam maakte een documentaire over jonge tieners en schrok van de fascinatie voor ’gangsterrap’. Hoopgevend was de kracht van goede voorbeeldfiguren.