Coronavrees: Italiaanse treinen mogen toch weg vervolgen bij Brennerpas

Ongeveer 500 passagiers hebben urenlang gedwongen stil gestaan bij de grens. Ze werden tijdens hun wachtperiode verzorgd door de Oostenrijkse federale spoorwegen. De trein was van Venetië op weg naar München, maar stond stil aan de Italiaanse kant van de grens en mocht Tirol een tijd lang niet in.

Angst voor infectie

Uit angst voor het infectiegevaar besloot de ÖBB zondagavond ook het andere treinverkeer met het buurland tot nader order stil te leggen. Oostenrijk, maar ook Zwitserland en Duitsland, hadden eerder al laten weten de verontrustende situatie in Italië op de voet te volgen. Covid-19, de ziekte die door dit virus wordt veroorzaakt, heeft in Italië tot dusver drie mensen het leven gekost.

Zat u in de Italiaanse trein richting Oostenrijk? Dan komen wij graag met u in contact via [email protected] of app naar onze WhatsApp-tiplijn: +31 613650952.